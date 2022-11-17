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Приговор суда по MH17 – важный шаг, но будет и продолжение – премьер Нидерландов

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17.11.2022, 17:59
Приговор суда по MH17 – важный шаг, но будет и продолжение – премьер Нидерландов - Фото
Марк Рютте (Фото - пресс-служба президента Украины)

Вынесение приговора обвиняемым по делу о сбитом рейсе MH17 является важным шагом, но эта тема еще далеко не закрыта. Об этом заявил после оглашения приговора премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает CNN.

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"Вердикт по следствию об MH17 был долгожданным. Хорошо, что этот этап достигнут. Будут и другие шаги в поисках истины и справедливости для жертв и их близких. Но это, безусловно, тяжелый и тревожный день для многих членов семей и друзей тех 298 человек, которые тогда погибли", — заявил Рютте.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все обвинения "голословными". Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД

Сергій Бережний
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нидерланды марк рютте MH17 приговор суда
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