Приговор суда по MH17 – важный шаг, но будет и продолжение – премьер Нидерландов
Вынесение приговора обвиняемым по делу о сбитом рейсе MH17 является важным шагом, но эта тема еще далеко не закрыта. Об этом заявил после оглашения приговора премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает CNN.
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"Вердикт по следствию об MH17 был долгожданным. Хорошо, что этот этап достигнут. Будут и другие шаги в поисках истины и справедливости для жертв и их близких. Но это, безусловно, тяжелый и тревожный день для многих членов семей и друзей тех 298 человек, которые тогда погибли", — заявил Рютте.
Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.
- Президент Владимир Зеленский высказался насчет решения суда и заявил, что также необходимо судить заказчиков преступления, а не только исполнителей.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности".
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