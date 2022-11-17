Приговор суда по MH17 – важный шаг, но будет и продолжение – премьер Нидерландов

Вынесение приговора обвиняемым по делу о сбитом рейсе MH17 является важным шагом, но эта тема еще далеко не закрыта. Об этом заявил после оглашения приговора премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает CNN.

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"Вердикт по следствию об MH17 был долгожданным. Хорошо, что этот этап достигнут. Будут и другие шаги в поисках истины и справедливости для жертв и их близких. Но это, безусловно, тяжелый и тревожный день для многих членов семей и друзей тех 298 человек, которые тогда погибли", — заявил Рютте.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

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Сергій Бережний

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