Зеленский о решении суда по MH17: Нужно судить заказчиков, наказание будет неотвратимым
Президент Владимир Зеленский высказался насчет решения суда в Гааге по катастрофе самолета MH17 в 2014 году и заявил, что также необходимо судить заказчиков преступления, а не только исполнителей. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, первые приговоры виновным в сбитии MH17 являются важным прецедентом.
Он отметил, что необходимо посадить на скамью подсудимых заказчиков преступления, а не только исполнителей, так как "чувство безнаказанности ведет к новым преступления".
"Нужно развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным", — заявил Зеленский.
- Судья заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также суд в Гааге официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.
- 14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.
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