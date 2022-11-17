Зеленский о решении суда по MH17: Нужно судить заказчиков, наказание будет неотвратимым

Президент Владимир Зеленский высказался насчет решения суда в Гааге по катастрофе самолета MH17 в 2014 году и заявил, что также необходимо судить заказчиков преступления, а не только исполнителей. Об этом он написал в Twitter.

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Дмитро Гриниченко

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