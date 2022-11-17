Кулеба о решении суда по MH17: Сигнал России — никакая ложь не поможет избежать правосудия
17.11.2022, 17:21
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение суда в Гааге по катастрофе лайнера MH17. Об этом он написал в Twitter.
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Дипломат поприветствовал приговоры по делу MH17 и упомянул "титаническую" общую работу Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Он отметил, что решения посылают сигнал России о том, что никакая ложь не поможет избежать правосудия.
"Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", — заявил Кулеба.
СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.
- Судья заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также суд в Гааге официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.
- Президент Владимир Зеленский высказался насчет решения суда и заявил, что также необходимо судить заказчиков преступления, а не только исполнителей.
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