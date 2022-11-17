Кулеба о решении суда по MH17: Сигнал России — никакая ложь не поможет избежать правосудия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение суда в Гааге по катастрофе лайнера MH17. Об этом он написал в Twitter.

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Дмитро Гриниченко

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