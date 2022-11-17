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Зеленский: Решение Гааги – не просто о трех убийцах. Это основа, чтобы осудить и верхушку видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 22:56
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал решение суда в Гааге по катастрофе самолета MH17 в 2014 году. Президент уверен, что этот приговор касается "не только трех убийц", но и является основой для привлечения к ответственности виновных и более высокого уровня.

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Зеленский подчеркнул, что сегодня в Нидерландах было принято очень важное решение – вынесен первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок, и, как уверен президент, обязательно наступит день, когда они начнут отбывать это наказание.

"Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины, – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "очень крепким фундаментом" долгосрочного мира будет то, когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, и когда Россия возместит все убытки, нанесенные ее агрессией.

"У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получат свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война гаага мн17
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