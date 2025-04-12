Нидерланды помогут Украине с дронами и ПВО. Выделено 3,5 млрд

$2 млрд из объявленных $3,5 млрд планируют потратить уже в этом году

Рубен Брекельманс (Фото: EPА/PHIL NIJHUIS)

Нидерланды объявили о пакетах помощи Украине на дроны и противовоздушную оборону. Часть средств планируется израсходовать уже в этом году, сообщил в интервью Радио Свобода министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил, что Нидерланды как европейская страна должны усилить поддержку Украины.

"Именно поэтому Нидерланды объявили о $3,5 млрд на следующий год, но мы ускоряем поддержку – планируем потратить $2 млрд из этих $3,5 млрд уже в этом году", – сообщил он.

В частности, страна планирует выделить средства на дроны – объявлен проект на $500 млн. Кроме этого, Брекельманс во время встречи в формате "Рамштайна" 11 апреля объявил о $150 млн на ПВО, в частности в рамках системы ИHAWK. Также это касается артиллерийских боеприпасов, морской безопасности.

"Мы хотим оказать поддержку сейчас, потому что бои сейчас интенсивнее, чем когда-либо", – подчеркнул министр.

По его словам, даже после прекращения боев Украина будет нуждаться в поддержке союзников, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. Независимо от того, какие договоренности будут достигнуты за переговорным столом, союзники должны продолжать поддержку Украины, отметил Брекельманс.