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"Никогда не давай рядовым тепловизор – отправят его домой и попросят новый" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 16:32
Фото - скриншот из видео

Командир части оккупантов в Херсонской области советует сослуживцу никогда не доверять рядовым дорогое оборудование, в том числе тепловизор, поскольку они его тут же украдут. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки.

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"Смотри, Димон, если есть возможность, бери "тепляк" себе. Себе лично. Не личному составу. Он атас как пригодится. И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что все они только продалбывают, домой отсылают.  Здесь столько "тепляков" ушло налево, что долбануться", – говорит офицер.

"Крысы, конченные. За руку ловил лично. Твари. А потом говорят: "А дайте нам еще "тепляк".

Затем он говорит, что даже если ему для части предлагают тепловизоры, он от них отказывается.

Слушайте также: "Нам в туалет ходить нечем, а командиры пьяные" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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перехват ГУР оккупанты тепловизоры
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