Ночной удар по Запорожью. Ракета разрушила здание предприятия, погиб человек – ОВА

В результате ракетного удара, который российские оккупанты нанесли в ночь на 6 ноября по Запорожью, погиб человек, разрушено здание. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия", – написал Старух.

Возникший масштабный пожар ликвидировали пожарные. Продолжается разбор завалов.

По предварительным данным, один человек погиб.

"Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два авто", – сообщил глава Запорожской ОВА.

Россияне регулярно бьют по Запорожью и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по региону "шахеды".

Наталія Медведєва

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