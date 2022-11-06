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Ночной удар по Запорожью. Ракета разрушила здание предприятия, погиб человек – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 08:04
Ночной удар по Запорожью. Ракета разрушила здание предприятия, погиб человек – ОВА - Фото
Последствия ракетного удара России по Запорожью в ночь на 6 ноября 2022 года (Фото: Запорожская ОВА)

В результате ракетного удара, который российские оккупанты нанесли в ночь на 6 ноября по Запорожью, погиб человек, разрушено здание. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия", – написал Старух.

Возникший масштабный пожар ликвидировали пожарные. Продолжается разбор завалов.

По предварительным данным, один человек погиб.

"Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два авто", – сообщил глава Запорожской ОВА.

  • Россияне регулярно бьют по Запорожью и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по региону "шахеды".
Наталія Медведєва
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война ракетный удар Запорожье
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