Ночью и утром россияне били под Запорожьем, Николаевом, Сумами и Днепром: фото последствий

Ночью и под утро 10 августа российские оккупанты обстреливали из разных видов вооружения Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Сумскую области. Об этом сообщают представители органов местного самоуправления.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал об обстреле города около 01:40 из РСЗО "Смерч".

В результате российской атаки повреждены восемь частных домов, еще в одном дома в результате попадания боеприпасов произошел пожар. Пострадали также склады и автобаза. Предварительно известно, что ранения получили три человека, среди них – 13-летняя девочка, сообщил Сенкевич.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью украинские противовоздушные силы сбили три ракеты над Запорожьем.



Однако около 04:00 россияне обстреляли Кушугумскую громаду. По предварительной информации, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса. Разрушены пять домов и еще около 50 домов повреждены. Погиб один человек. Также вчера оккупанты разрушили гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя и Орехово.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что оккупанты начали обстрелы громад области около 07:00. По Белопольской громаде россияне в течение около двух часов били из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета. По Шалыгинской громаде оккупанты вели артобстрел из ствольной артиллерии – там было 30 прилетов. Есть последствия обстрелов, о них Живицкий пообещал оповестить позже.

Также в ночь на 10 августа россияне устроили массированный обстрел Днепропетровской области из "Градов". Погибли 13 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии.

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Оксана Житнюк

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