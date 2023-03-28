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Ночью над Киевом силы ПВО сбили 12 российских дронов-камикадзе, горело здание – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 07:25
Ночью над Киевом силы ПВО сбили 12 российских дронов-камикадзе, горело здание – фото - Фото
Фото: ГСЧС

Во время ночной атаки Россией на Киев в воздушном пространстве столицы было сбито 12 дронов-камикадзе. Обломки одного из них упали на нежилое здание, оно загорелось, пожар потушен. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и ГСЧС.

Как отмечается, совокупно всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены вражеские 12 БПЛА Shahed 136/131.

В результате падения обломков беспилотника в Святошинском районе возник пожар, он ликвидирован.

Ночью над Киевом силы ПВО сбили 12 российских дронов-камикадзе, горело здание – фото

По данным ГСЧС, загорелось трехэтажное административное здание. Там разрушились строительные конструкции на площади 200 кв.м.

Ночью над Киевом силы ПВО сбили 12 российских дронов-камикадзе, горело здание – фото

"Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали", – сообщает ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

  • Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.
  • В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.
  • Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали 13 "шахедов", из которых 12 были сбиты силами ПВО. Утром Генштаб уточнил – было 15 дронов-камикадзе, 14 из них сбили.
Наталія Медведєва
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война киев дрон
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