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Ночью над Николаевской областью сбили три "шахеда" – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 08:34
Ночью над Николаевской областью сбили три
Охотники за шахедами (Фото: Нацгвардия)

Ночью российские оккупанты атаковали Николаевскую область иранскими ударными дронами, силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа Shahed 136/131", – написал Ким.

  • Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе.
  • По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.

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Наталья Медведева
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войнаниколаевская областьдрон-камикадзеShahed-136
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