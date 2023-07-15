Ночью над Николаевской областью сбили три "шахеда" – ОВА

Ночью российские оккупанты атаковали Николаевскую область иранскими ударными дронами, силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"В ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа Shahed 136/131", – написал Ким.

Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.

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