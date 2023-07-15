Вночі над Миколаївською областю збили три "шахеди" – ОВА
15.07.2023, 08:34
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)
Вночі російські окупанти атакували Миколаївську область іранськими ударними дронами, сили протиповітряної оборони збили три безпілотники. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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"У ніч з 14 на 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було збито три дрони-камікадзе типу Shahed 136/131", – написав Кім.
- Вночі 14 липня повідомлялося, що на Миколаївщині було чути вибухи та стрілянину, Сили оборони знищували запущені окупантами іранські дрони-камікадзе.
- За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 липня над Україною було збито 24 ворожих безпілотників.
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