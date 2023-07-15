RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вночі над Миколаївською областю збили три "шахеди" – ОВА

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 08:34
Вночі над Миколаївською областю збили три
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)

Вночі російські окупанти атакували Миколаївську область іранськими ударними дронами, сили протиповітряної оборони збили три безпілотники. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч з 14 на 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було збито три дрони-камікадзе типу Shahed 136/131", – написав Кім.

  • Вночі 14 липня повідомлялося, що на Миколаївщині було чути вибухи та стрілянину, Сили оборони знищували запущені окупантами іранські дрони-камікадзе.
  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 липня над Україною було збито 24 ворожих безпілотників.

Читайте також: 14 компаній Заходу, чия електроніка є в дронах терористів Shahed-136: перелік запчастин

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамиколаївська областьShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 