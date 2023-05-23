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Ночью ПВО уничтожила шесть "шахедов" и два дрона-разведчика – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 08:22
Ночью ПВО уничтожила шесть
Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночью 23 мая на разных направлениях силы противовоздушной обороны уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе и два беспилотника-разведчика. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По информации Воздушных сил, ночью ПВО уничтожила шесть вражеских ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

  • Ранее утром Генштаб сообщал, что ночью 23 мая Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами типа Shahed, все они сбиты Силами противовоздушной обороны.

Читайте также: "В лучшем случае несколько месяцев". ВВС США назвали сроки поставок F-16 в Украину

Наталья Медведева
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войнапводронвоздушные силы
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