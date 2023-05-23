Вночі ППО знищила шість "шахедів" і два дрони-розвідники – Повітряні сили
23.05.2023, 08:22
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Вночі 23 травня на різних напрямках сили протиповітряної оборони знищили шість іранських дронів-камікадзе та два безпілотники-розвідники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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За інформацією Повітряних сил, вночі ППО знищила шість ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".
- Раніше вранці Генштаб повідомляв, що вночі 23 травня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами на кшталт Shahed, усі вони збиті Силами протиповітряної оборони.
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