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Ночью россияне атаковали Запорожье – есть попадания дроном-камикадзе и ракетой

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 09:23
Ночью россияне атаковали Запорожье – есть попадания дроном-камикадзе и ракетой - Фото
Фото: Александр Старух / Telegram

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье с применением иранского дрона-камикадзе Shahed-136 и ракеты. Об этом сообщают в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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По информации Старуха, в результате атаки дрона возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

Как сообщил Куртев, Shahed-136 атаковал инфраструктурные объекты в окрестностях города, они получили повреждения.

По официальной информации, пострадавших нет.

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Наталія Медведєва
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обстрел война Запорожье Александр Старух
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