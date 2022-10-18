Ночью россияне атаковали Запорожье – есть попадания дроном-камикадзе и ракетой

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье с применением иранского дрона-камикадзе Shahed-136 и ракеты. Об этом сообщают в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Старуха, в результате атаки дрона возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

Как сообщил Куртев, Shahed-136 атаковал инфраструктурные объекты в окрестностях города, они получили повреждения.

По официальной информации, пострадавших нет.

Сегодня в Житомире прогремели взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.

Также россияне атаковали Харьков — под удар попал район одного из промышленных предприятий.

Ночью армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Оккупанты использовали ракеты С-300. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.

Читайте также: Днепр. РФ нанесла ракетные удары по энергетической инфраструктуре, поднимается дым — фото

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.