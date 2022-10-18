Ночью россияне атаковали Запорожье – есть попадания дроном-камикадзе и ракетой
18.10.2022, 09:23
Фото: Александр Старух / Telegram
В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье с применением иранского дрона-камикадзе Shahed-136 и ракеты. Об этом сообщают в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.
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По информации Старуха, в результате атаки дрона возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.
Как сообщил Куртев, Shahed-136 атаковал инфраструктурные объекты в окрестностях города, они получили повреждения.
По официальной информации, пострадавших нет.
- Сегодня в Житомире прогремели взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- Также россияне атаковали Харьков — под удар попал район одного из промышленных предприятий.
- Ночью армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Оккупанты использовали ракеты С-300. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.
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