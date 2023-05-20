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Ночью силы ПВО уничтожили 21 дрон, 18 летели в Киевскую область – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 08:13
Ночью силы ПВО уничтожили 21 дрон, 18 летели в Киевскую область – Воздушные силы - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (скриншот из анимации от AiTelly)

Ночью 20 мая во время российской атаки по Украине силы противовоздушной обороны уничтожили 21 российский беспилотник. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Уничтожены 20 "шахедов" и разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", – говорится в сообщении.

Как отмечается, после полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевскую область.

Все эти дроны были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных сил.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа Shahed, а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Сообщается, что за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила до 30-ти самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

  • Атака на Киев 20 мая началась вскоре после 01:00. До этого взрывы слышали в Киевской области.
  • Утром 20 мая КГВА сообщила, что все воздушные цели сбила ПВО, обломки упали в четырех районах столицы.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Наталья Медведева
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войнапводронвоздушные силыShahed-136
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