Ночью силы ПВО уничтожили 21 дрон, 18 летели в Киевскую область – Воздушные силы

Ночью 20 мая во время российской атаки по Украине силы противовоздушной обороны уничтожили 21 российский беспилотник. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Уничтожены 20 "шахедов" и разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", – говорится в сообщении.

Как отмечается, после полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевскую область.

Все эти дроны были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных сил.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа Shahed, а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Сообщается, что за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила до 30-ти самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

Атака на Киев 20 мая началась вскоре после 01:00. До этого взрывы слышали в Киевской области.

Утром 20 мая КГВА сообщила, что все воздушные цели сбила ПВО, обломки упали в четырех районах столицы.

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