Вночі сили ППО знищили 21 дрон, 18 летіли на Київщину – Повітряні сили
Вночі 20 травня під час російської атаки по Україні сили протиповітряної оборони знищили 21 російський безпілотник. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Знищено 20 "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київську область.
Всі ці дрони були знищені силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних сил.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу Shahed, а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
Повідомляється, що за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила до 30 літакових вильотів на вогневу поразку та винищувальне авіаційне прикриття.
- Атака на Київ 20 травня розпочалася невдовзі після 01:00. До цього вибухи чули на Київщині.
- Вранці 20 травня КМВА повідомила, що всі повітряні цілі збили ППО, уламки впали у чотирьох районах столиці.
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