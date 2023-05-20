Вночі сили ППО знищили 21 дрон, 18 летіли на Київщину – Повітряні сили

Вночі 20 травня під час російської атаки по Україні сили протиповітряної оборони знищили 21 російський безпілотник. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Знищено 20 "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київську область.

Всі ці дрони були знищені силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних сил.

Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу Shahed, а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Повідомляється, що за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила до 30 літакових вильотів на вогневу поразку та винищувальне авіаційне прикриття.

Атака на Київ 20 травня розпочалася невдовзі після 01:00. До цього вибухи чули на Київщині.

Вранці 20 травня КМВА повідомила, що всі повітряні цілі збили ППО, уламки впали у чотирьох районах столиці.

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