Норманди. На следующей неделе в Киев приедут советники лидеров Франции и Германии

На следующей неделе в Украину приедут политсоветники лидеров нормандского формата от Франции и Германии. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он рассказал, что за последние два дня пообщался с советником канцлера Германии по иностранным делам Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануюэлем Бонном.

По словам Ермака, с ними удалось договориться координировать действия в текущей ситуации. На следующей неделе они приедут в Киев.

Кроме того, Ермак отметил, что обсуждал ситуацию вокруг границ Украины и аспекты в сфере безопасности с помощником госсека США Карен Донфрид.

7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддерживает мнение США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.

В начале января советники нормандского формата встречались отдельно с коллегами из Украины и России.

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Марк Сировой

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