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Норманди. На следующей неделе в Киев приедут советники лидеров Франции и Германии

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 13:10
Норманди. На следующей неделе в Киев приедут советники лидеров Франции и Германии - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

На следующей неделе в Украину приедут политсоветники лидеров нормандского формата от Франции и Германии. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он рассказал, что за последние два дня пообщался с советником канцлера Германии по иностранным делам Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануюэлем Бонном.

По словам Ермака, с ними удалось договориться координировать действия в текущей ситуации. На следующей неделе они приедут в Киев.

Кроме того, Ермак отметил, что обсуждал ситуацию вокруг границ Украины и аспекты в сфере безопасности с помощником госсека США Карен Донфрид.

Норманди. На следующей неделе в Киев приедут советники лидеров Франции и Германии

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Марк Сировой
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