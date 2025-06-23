Норвегия будет финансировать производство надводных дронов в Украине

Морские дроны в Украине будут разрабатываться с использованием технологий компании Kongsberg Defense & Aerospace

Фото: Министерство обороны Норвегии

В 2025 году Норвегия выделила примерно 6,7 миллиарда норвежских крон в поддержку морской коалиции, возглавляемой совместно с Великобританией. Об этом сообщает норвежское Министерство обороны.

Часть этих денег будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий компании Kongsberg Defense & Aerospace, сообщил министр обороны Торе Оншуус Сандвик.

Также отмечается, что Kongsberg Defense & Aerospace подписала соглашение с украинским партнером о производстве беспилотных надводных аппаратов на территории Украины, в ходе которого будут применены норвежские технологии и экспертиза.

4 апреля 2025 года сообщалось, что в Норвегии утверждено увеличение помощи Украине в текущем году до $8 млрд.

7 апреля стало известно, что Норвегия решила предоставить 5 млрд норвежских крон, что эквивалентно около $453 млн, на артиллерийские снаряды для Украины.