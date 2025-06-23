Норвегія фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні

Морські дрони в Україні розроблятимуть з використанням технологій компанії Kongsberg Defense & Aerospace

Фото: Міністерство оборони Норвегії

У 2025 році Норвегія виділила приблизно 6,7 мільярда норвезьких крон на підтримку морської коаліції, яку очолює спільно з Великою Британією. Про це повідомляє норвезьке Міністерство оборони.

Частину цих грошей спрямують на розробку й виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій компанії Kongsberg Defense & Aerospace, повідомив міністр оборони Торе Оншуус Сандвік.

Також зазначається, що Kongsberg Defense & Aerospace підписала угоду з українським партнером про виробництво безпілотних надводних апаратів на території України, в процесі якого застосують норвезькі технології та експертизу.

4 квітня 2025 року повідомлялося, що у Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року до $8 млрд.

7 квітня стало відомо, що Норвегія вирішила надати 5 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $453 млн, на артилерійські снаряди для України.