Новая военная помощь от США будет на этой неделе. Битва за Бахмут еще не окончена – Кирби

США объявят о дополнительной военной помощи Украине на этой неделе. Об этом сообщил журналистам спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Sky News. Он также опроверг заявления россиян о якобы "взятии" Бахмута.

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Кирби не озвучил конкретных дат и содержимого нового пакета военной помощи от США.

Он также заявил, что Украина все еще упорно борется за город Бахмут, – битва еще не окончена, и Силы обороны не выбиты из города.

31 марта информагентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. СМИ писали, что Штаты объявят о новом пакете якобы сегодня, 3 апреля.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.

22 марта госсекретарь США Блинкен заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере.

Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.

Оксана Житнюк

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