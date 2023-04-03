UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новая военная помощь от США будет на этой неделе. Битва за Бахмут еще не окончена – Кирби

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 20:19
Новая военная помощь от США будет на этой неделе. Битва за Бахмут еще не окончена – Кирби - Фото
Джон Кирби (фото – ЕРА)

США объявят о дополнительной военной помощи Украине на этой неделе. Об этом сообщил журналистам спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Sky News. Он также опроверг заявления россиян о якобы "взятии" Бахмута.

Кирби не озвучил конкретных дат и содержимого нового пакета военной помощи от США.

Он также заявил, что Украина все еще упорно борется за город Бахмут, – битва еще не окончена, и Силы обороны не выбиты из города.

31 марта информагентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. СМИ писали, что Штаты объявят о новом пакете якобы сегодня, 3 апреля.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
белый дом военная помощь джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 