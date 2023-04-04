Новая военная помощь США Украине на подходе – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что новая военная помощь США Украине уже на подходе. Об этом Кулеба сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"Приятно встретиться с госсекретарем Блинкеном. На подходе еще больше военной помощи, чтобы помочь Украине освободить больше территории от российской оккупации", – написал глава МИД в Twitter.

Он поблагодарил США за непоколебимую поддержку Украины.

"Мы также обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе", – сообщил Кулеба.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.

22 марта госсекретарь США заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере.

Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.

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Наталія Медведєва

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