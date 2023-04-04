Новая военная помощь США Украине на подходе – Кулеба
04.04.2023, 17:54
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что новая военная помощь США Украине уже на подходе. Об этом Кулеба сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"Приятно встретиться с госсекретарем Блинкеном. На подходе еще больше военной помощи, чтобы помочь Украине освободить больше территории от российской оккупации", – написал глава МИД в Twitter.
Он поблагодарил США за непоколебимую поддержку Украины.
"Мы также обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе", – сообщил Кулеба.
- 20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.
- 22 марта госсекретарь США заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере.
- Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.
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