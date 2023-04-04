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Новая военная помощь США Украине на подходе – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 17:54
Новая военная помощь США Украине на подходе – Кулеба - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что новая военная помощь США Украине уже на подходе. Об этом Кулеба сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Приятно встретиться с госсекретарем Блинкеном. На подходе еще больше военной помощи, чтобы помочь Украине освободить больше территории от российской оккупации", – написал глава МИД в Twitter.

Он поблагодарил США за непоколебимую поддержку Украины.

"Мы также обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе", – сообщил Кулеба.

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Наталія Медведєва
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