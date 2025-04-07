Новая Зеландия планирует почти вдвое увеличить расходы на оборону

Новая Зеландия хочет на протяжении восьми лет почти вдвое увеличить расходы на оборону – до 2% от внутреннего валового продукта

Кристофер Лаксон (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Новая Зеландия поставила цель в следующие восемь лет почти удвоить расходы на оборону – до 2% от внутреннего валового продукта. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на пресс-конференции по случаю публикации Плана оборонного потенциала, передает Reuters.

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Лаксон отметил, что Новая Зеландия в период стремительного роста напряженности во всем мире поставит цель в следующие восемь лет почти вдвое увеличить расходы на оборону (до 2% ВВП) и выделить на них дополнительные 9 млрд новозеландских долларов ($5 млрд) на протяжении следующих четырех лет.

"Новая Зеландия и наши союзники и партнеры по всему миру больше не находятся в благоприятном положении", – заявил он.

Дополнительное финансирование дополняет базовые расходы, которые планируется объявить в мае, пишет Reuters.

План оборонного потенциала предусматривает, что на протяжении четырех лет силы обороны будут инвестировать в усиление ударного потенциала, приобретение беспилотной авиационной системы, продление срока службы фрегатов, замену вертолетов и парка самолетов Boeing 757.

В 2024-м – 2025 году на силы обороны в Новой Зеландии потратили чуть менее 5 млрд новозеландских долларов ($2,7 млрд). Reuters пишет, что в последние годы из-за текучки кадров были выведены из эксплуатации три корабля и остановлены планы касательно нового судна для патрулирования Южного океана.

24 марта сообщалось, что коалиция дронов с Новой Зеландией в составе выделила 20 млн евро на закупку разведывательных беспилотников для украинских военных.

Также Bloomberg писал, что с Новой Зеландией велись переговоры касательно создания "коалиции желающих" по вводу в Украину международного контингента миротворцев.