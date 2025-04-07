Нова Зеландія планує майже вдвічі збільшити витрати на оборону

Нова Зеландія хоче протягом вісьмох років майже вдвічі збільшити витрати на оборону – до 2% від внутрішнього валового продукту

Крістофер Лаксон (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Нова Зеландія поставила мету в наступні вісім років майже подвоїти витрати на оборону – до 2% від внутрішнього валового продукту. Про це заявив прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на пресконференції з нагоди публікації Плану оборонного потенціалу, передає Reuters.

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Лаксон зазначив, що Нова Зеландія у період стрімкого зростання напруженості в усьому світі поставить мету в наступні вісім років майже вдвічі збільшити витрати на оборону (до 2% ВВП) і виділити на них додаткові 9 млрд новозеландських доларів ($5 млрд) протягом наступних чотирьох років.

"Нова Зеландія і наші союзники та партнери по всьому світу більше не перебувають у сприятливому становищі", – заявив він.

Додаткове фінансування доповнює базові витрати, які планується оголосити в травні, пише Reuters.

План оборонного потенціалу передбачає, що протягом чотирьох років сили оборони інвестуватимуть в посилення ударного потенціалу, придбання безпілотної авіаційної системи, продовження терміну служби фрегатів, заміну гелікоптерів та парку літаків Boeing 757.

У 2024-му – 2025 році на сили оборони в Новій Зеландії витратили трохи менш як 5 млрд новозеландських доларів ($2,7 млрд). Reuters пише, що останніми роками через плин кадрів було виведено з експлуатації три кораблі та зупинено плани щодо нового судна для патрулювання Південного океану.

24 березня повідомлялось, що коаліція дронів з Новою Зеландією у складі виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних безпілотників для українських військових.

Також Bloomberg писав, що з Новою Зеландією велися переговори щодо створення "коаліції охочих" з введення до України міжнародного контингенту миротворців.