Нова Зеландія виділила Україні допомогу на $9,8 млн

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Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про допомогу Україні на $9,8 млн. Про це він заявив на полях саміту НАТО у Вашингтоні, повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

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Посол розповів, що допомогу розподілять за кількома напрямами, а саме:

→ $3,68 млн на військо;

→ $6,12 млн на гуманітарну допомогу.

Також за його словами, військова допомога передбачає виділення $2,45 млн для "Коаліції дронів" на чолі з Британією та Латвією та $1,23 на військові медичні потреби України.

29 лютого Нова Зеландія розширила санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

У квітні глава міністерства закордонних справ країни Вінстон Пітерс заявив, що Нова Зеландія прагне найближчими місяцями посилити співпрацю з НАТО та зробити свій внесок у військову підтримку України.

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