Нова Зеландія прагне посилити співпрацю з НАТО та зробити внесок у військову допомогу України
Вінстон Пітерс (Фото: JOEL CARRETT/EPA)

Нова Зеландія прагне найближчими місяцями посилити співпрацю з НАТО та зробити свій внесок у військову підтримку України. Про це заявив глава міністерства закордонних справ країни Вінстон Пітерс, повідомляє Reuters. 

Як пишуть у виданні, Нова Зеландія прагне тісніше співпрацювати з Альянсом та очікує на укладання угоди про партнерство у найближчому майбутньому. 

На думку дипломата, результат війни в Україні матиме значний вплив на глобальну безпеку, "тому Нова Зеландія має бути готовою зробити свій внесок".

"Нова Зеландія прагне працювати разом із партнерами з НАТО, щоб зробити свій внесок у колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку самооборони України", – сказав Пітерс. 

Оскільки в НАТО змінюють модель партнерських угод на "індивідуальні", Нова Зеландія домовляється з Альянсом про новий тип партнерства, йдеться у повідомленні інформагенції. 

"Ми очікуємо завершити це партнерство найближчими місяцями, узгодивши реальні сфери співпраці", – сказав урядовець.

Наступного тижня Пітерс відвідає США, де зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, аби обговорити глобальні й регіональні безпекові питання, повідомили у дипломата. 

Він також виступить на Генасамблеї ООН, після чого повернеться до Нової Зеландії 14 квітня, підсумували у виданні. 

  • 29 лютого Нова Зеландія розширила санкції проти Росії за вторгнення в Україну. 
  • 4 квітня Кулеба сказав, що головне питання, яке він порушуватиме перед союзниками на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО, буде постачання в Україну більшої кількості ППО.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявив, що країни Альянсу можуть дати Україні більше допомоги для звільнення земель, або інший варіант – РФ захопить більше територій, і  ситуація може стати "небезпечнішою".
  • Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що члени НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для допомоги Україні. 
Читайте також: Кулеба заявив про готовність Борреля активізувати пошук для України додаткових Patriot
війнаНАТОНова ЗеландіяВінстон Пітерс