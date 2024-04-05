Нова Зеландія прагне посилити співпрацю з НАТО та зробити внесок у військову допомогу України

Глава МЗС країни сказав, що результат війни в Україні вплине на глобальну безпеку

Вінстон Пітерс (Фото: JOEL CARRETT/EPA)

Нова Зеландія прагне найближчими місяцями посилити співпрацю з НАТО та зробити свій внесок у військову підтримку України. Про це заявив глава міністерства закордонних справ країни Вінстон Пітерс, повідомляє Reuters.

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Як пишуть у виданні, Нова Зеландія прагне тісніше співпрацювати з Альянсом та очікує на укладання угоди про партнерство у найближчому майбутньому.

На думку дипломата, результат війни в Україні матиме значний вплив на глобальну безпеку, "тому Нова Зеландія має бути готовою зробити свій внесок".

"Нова Зеландія прагне працювати разом із партнерами з НАТО, щоб зробити свій внесок у колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку самооборони України", – сказав Пітерс.

Оскільки в НАТО змінюють модель партнерських угод на "індивідуальні", Нова Зеландія домовляється з Альянсом про новий тип партнерства, йдеться у повідомленні інформагенції.

"Ми очікуємо завершити це партнерство найближчими місяцями, узгодивши реальні сфери співпраці", – сказав урядовець.

Наступного тижня Пітерс відвідає США, де зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, аби обговорити глобальні й регіональні безпекові питання, повідомили у дипломата.

Він також виступить на Генасамблеї ООН, після чого повернеться до Нової Зеландії 14 квітня, підсумували у виданні.