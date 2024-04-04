Сікорський: НАТО домовилось створити спеціальну місію для допомоги Україні

За словами міністра закордонних справ Польщі, це не означає, що НАТО відправляється на війну

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Країни-члени НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для допомоги Україні. Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає TVN24.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, мета створення місії - збільшення надання військової та фінансової допомоги Україні.

"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано", – сказав Сікорський.

Зокрема, планується, що українські військові будуть "активніше" навчатися у Польщі, пояснив глава польської дипломатії.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Читайте також: Кулеба – Сікорському про Patriot для України: Важливішого місця для них немає