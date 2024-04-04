Сикорский: НАТО договорилось создать специальную миссию для помощи Украине
Страны-члены НАТО договорились о создании специальной миссии Североатлантического союза для помощи Украине. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает TVN24.
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По его словам, цель создания миссии – увеличение предоставления военной и финансовой помощи Украине.
"Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно", – сказал Сикорский.
В частности, предполагается, что украинские военные будут "активнее" учиться в Польше, пояснил глава польской дипломатии.
- На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
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