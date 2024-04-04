Кулеба: Patriot будуть моїм головним меседжем на засіданні Ради Україна-НАТО

Глава МЗС Кулеба заявив, що РФ продовжує завдавати "безпрецедентних" ударів по Україні ракетами та дронами

Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що першим питанням, яке він порушуватиме перед союзниками на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО, будуть постачання в Україну більшої кількості систем протиповітряної оборони. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив перед засіданням Ради Україна-НАТО під час брифінгу з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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"Я не хочу псувати святкування дня народження [75-річчя створення НАТО], але моїм головним меседжем сьогодні будуть Patriot. Тому що порятунок українських життів, порятунок української економіки та порятунок українських міст залежить від наявності Patriot та інших систем ППО", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна говорить саме про Patriot, адже "це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети".

Кулеба наголосив, що Росія продовжує завдавати "безпрецедентних" ударів ракетами й безпілотниками, які руйнують українську економіку, вбивають людей та критичну інфраструктуру, а також знищують міста. Він згадав російську атаку двох десятків "шахедів" по Харкову в ніч проти 4 квітня, внаслідок якої загинули четверо людей.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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