Кулеба: Patriot будут моим главным месседжем на заседании Совета Украина-НАТО

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первым вопросом, который он будет поднимать перед союзниками на встрече глав МИД стран-членов НАТО, будут поставки в Украину большего количества систем противовоздушной обороны. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил перед заседанием Совета Украина-НАТО на брифинге с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

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"Я не хочу портить празднование дня рождения [75-летия создания НАТО], но моим главным месседжем сегодня будут Patriot. Потому что спасение украинских жизней, спасение украинской экономики и спасение украинских городов зависит от наличия Patriot и других систем ПВО", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина говорит именно о Patriot, ведь "это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты".

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает наносить "беспрецедентные" удары ракетами и беспилотниками, которые разрушают украинскую экономику, убивают людей и критическую инфраструктуру, а также уничтожают города. Он вспомнил российскую атаку двух десятков "шахедов" по Харькову в ночь на 4 апреля, в результате которой погибли четыре человека.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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