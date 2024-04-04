Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні: залежить від допомоги Заходу

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для звільнення територій. В іншому випадку РФ захопить більше територій, і ситуація в країні може стати "більш небезпечною". Про це на пресконференції в Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Ситуація на полі бою дуже складна. Ми спостерігаємо натиск з боку російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військових, це з одного боку. А з іншого – ми спостерігаємо готовність РФ пожертвувати людьми й військовим спорядженням. Це дуже серйозно. Тому ми говоримо про невідкладність мобілізації підтримки України з нашого боку", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО бачить в цьому аспекті два сценарії. За його словами, з одного боку, союзники по Альянсу можуть надати більше допомоги, й Україна поверне собі більшу частину територій.

"З іншого боку, цього може не відбутися. Існує ризик того, що Росія захопить більше територій України. І таким чином ситуація в Україні може стати більш небезпечною", – сказав Столтенберг.

Для того, щоб досягти миру в Україні, необхідно забезпечити "потужні" збройні сили, наголосив генсек НАТО.

"Ми впевнені, що Україна зможе досягти нових успіхів, ось чому ми повинні діяти більш енергійно для того, щоб забезпечити необхідну підтримку і створити цілу інфраструктуру в довгостроковому плані", – заявив Столтенберг.

14 березня генсек НАТО заявив, що західні союзники можуть надавати Україні більше допомоги, але для цього потрібна політична воля.

3 квітня Столтенберг повідомив, що затримка з боку США у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою, тому закликав Вашингтон "якнайшвидше" ухвалити рішення.

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