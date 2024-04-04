Столтенберг спрогнозировал два сценария развития войны в Украине: зависит от помощи Запада

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для освобождения территорий. В противном случае РФ захватит больше территорий, и ситуация в стране может стать "более опасной". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Ситуация на поле боя очень сложная. Мы наблюдаем давление со стороны российских войск на фронте. Россия мобилизует больше военных, это с одной стороны. А с другой – мы наблюдаем готовность РФ пожертвовать людьми и военным снаряжением. Это очень серьезно. Поэтому мы говорим о безотлагательности мобилизации поддержки Украины с нашей стороны", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО видит в этом аспекте два сценария. По его словам, с одной стороны, союзники по Альянсу могут оказать больше помощи, и Украина вернет себе большую часть территорий.

"С другой стороны, этого может не произойти. Есть риск того, что Россия захватит больше территорий Украины. И таким образом ситуация в Украине может стать более опасной", — сказал Столтенберг.

Чтобы достичь мира в Украине, необходимо обеспечить "мощные" вооруженные силы, подчеркнул генсек НАТО.

"Мы уверены, что Украина сможет добиться новых успехов, вот почему мы должны действовать более энергично для того, чтобы обеспечить необходимую поддержку и создать целую инфраструктуру в долгосрочном плане", – заявил Столтенберг.

14 марта генсек НАТО заявил, что западные союзники могут оказывать Украине больше помощи, но для этого необходима политическая воля.

3 апреля Столтенберг сообщил, что задержка со стороны США в вопросе помощи Украине напрямую влияет на ситуацию на поле боя, поэтому призвал Вашингтон "быстрее" принять решение.

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