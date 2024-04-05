Новая Зеландия хочет усилить сотрудничество с НАТО и вложиться в военную помощь Украины
Новая Зеландия стремится в ближайшие месяцы усилить сотрудничество с НАТО и внести свой вклад в военную поддержку Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Уинстон Питерс, сообщает Reuters.
Как пишут в издании, Новая Зеландия стремится теснее сотрудничать с Альянсом и ожидает заключения соглашения о партнерстве в ближайшем будущем.
По мнению дипломата, результат войны в Украине будет оказывать значительное влияние на глобальную безопасность, "поэтому Новая Зеландия должна быть готова внести свой вклад".
"Новая Зеландия стремится работать вместе с партнерами по НАТО, чтобы внести свой вклад в коллективную безопасность, например, через нашу поддержку самообороны Украины", – сказал Питерс.
Поскольку в НАТО изменяют модель партнерских соглашений на "индивидуальные", Новая Зеландия договаривается с Альянсом о новом типе партнерства, говорится в сообщении информагентства.
"Мы ожидаем завершить это партнерство в ближайшие месяцы, согласовав реальные сферы сотрудничества", – сказал чиновник.
На следующей неделе Питерс посетит США, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить глобальные и региональные вопросы безопасности, сообщили у дипломата.
Он также выступит на Генассамблее ООН, после чего вернется в Новую Зеландию 14 апреля, подытожили в издании.
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