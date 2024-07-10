Новая Зеландия выделила Украине помощь на $9,8 млн

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Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил о помощи Украине на $9,8 млн. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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Посол рассказал, что помощь распределят по нескольким направлениям, а именно:

→ $3,68 млн на войско;

→ $6,12 млн на гуманитарную помощь.

По его словам, военная помощь предусматривает выделение $2,45 млн для "Коалиции дронов" во главе с Британией и Латвией и $1,23 на военные медицинские нужды Украины.

29 февраля Новая Зеландия расширила санкции против России за вторжение в Украину.

В апреле глава министерства иностранных дел страны Уинстон Питерс заявил, что Новая Зеландия стремится в ближайшие месяцы усилить сотрудничество с НАТО и внести свой вклад в военную поддержку Украины.

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