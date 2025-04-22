Новая Зеландия продолжит обучать украинских военных и расширяет помощь

Кристофер Люксон (Фото: x.com/chrisluxonmp)

Новая Зеландия расширяет военную помощь в поддержку самообороны Украины. Об этом 22 апреля объявил премьер-министр страны Кристофер Люксон.

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Он подчеркнул, что Новая Зеландия непоколебима в поддержке Украины и поэтому продлевает развертывание до 100 новозеландских военнослужащих для обучения украинских солдат в Великобритании и по всей Европе. На сегодняшний день вместе с союзниками обучено 53 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также продолжится разведывательная, связная и логистическая поддержка до декабря 2026 года.

По словам Люксона, общая сумма поддержки Украины возрастает до $152 млн и включает она финансовую помощь и поддержку в "натуральной форме".

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил, что страна осознает – ситуация в Украине остается динамичной.

"Новая Зеландия приветствует усилия по достижению справедливого и прочного мира и очень внимательно следит за переговорами о потенциальном прекращении огня. Новая Зеландия также активно участвует в возглавляемых Великобританией обсуждениях вариантов поддержки мира в случае завершения конфликта", – сказал он.