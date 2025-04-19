NYT: США всерьез не рассматривают новые поставки вооружения Украине

Сообщается, что в Белом доме прежде всего говорят о том, что могут взять у Украины

Военная помощь от США (Фото: сайт Пентагона)

В Белом доме или в Сенате сейчас фактически не ведут серьезных дискуссий о следующем пакете вооружений для Украины. Об этом заявили неназванные сторонники Киева в Конгрессе, передает The New York Times.

Отмечается, что помощь Украине, которая была продвинута в последние месяцы правления администрации Джо Байдена, "исчерпывает себя".

Кроме того, неназванные чиновники из Европы сообщили, что не получили заверений от США в том, продолжится ли обширный обмен разведывательными данными с Украиной. Отмечается, что этот процесс имеет "ключевое значение" для способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре.

Сейчас в Белом доме, обсуждая отношения с Украиной, прежде всего говорят о том, что США хотят получить, а не о том, что планируют дать.