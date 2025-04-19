NYT: США не розглядають серйозно нові постачання озброєння Україні

Повідомляється, що у Білому домі передусім говорять про те, що можуть взяти в України

Військова допомога від США (Фото: сайт Пентагону)

У Білому домі чи Сенаті зараз фактично не ведуть серйозних дискусій про наступний пакет озброєнь для України. Про це заявили неназвані прихильники Києва у Конгресі, повідомляє The New York Times.

Зазначається, що допомога Україні, яка була просунута останніми місяцями правління адміністрації Джо Байдена, "вичерпує себе".

Крім того, неназвані чиновники з Європи повідомили, що не отримали запевнень від США щодо того, чи продовжиться великий обмін розвідувальними даними з Україною. Зазначається, що цей процес має "ключове значення" для здатності завдавати ударів по російських військових та інфраструктурі.

Зараз у Білому домі, під час обговорень відносин з Україною, насамперед говорять про те, що США хочуть отримати, а не про те, що планують надати.