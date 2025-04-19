NYT: США не розглядають серйозно нові постачання озброєння Україні
У Білому домі чи Сенаті зараз фактично не ведуть серйозних дискусій про наступний пакет озброєнь для України. Про це заявили неназвані прихильники Києва у Конгресі, повідомляє The New York Times.
Зазначається, що допомога Україні, яка була просунута останніми місяцями правління адміністрації Джо Байдена, "вичерпує себе".
Крім того, неназвані чиновники з Європи повідомили, що не отримали запевнень від США щодо того, чи продовжиться великий обмін розвідувальними даними з Україною. Зазначається, що цей процес має "ключове значення" для здатності завдавати ударів по російських військових та інфраструктурі.
Зараз у Білому домі, під час обговорень відносин з Україною, насамперед говорять про те, що США хочуть отримати, а не про те, що планують надати.
- 19 квітня Bloomberg повідомляв, що США можуть визнати Крим російським у рамках мирних переговорів з Україною.
- 18 квітня Трамп відмовився відповісти, чи продовжить військову допомогу Україні, якщо вийде з переговорів щодо миру з Росією.
- Після атаки РФ по Харкову Зеленський звернувся до США щодо додаткових систем ППО Patriot. За його словами, допомогти – це по-християнськи.