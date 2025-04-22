Нова Зеландія продовжить навчати українських військових та розширює допомогу

За словами глави Міноборони країни, ситуація в Україні залишається динамічною

Крістофер Люксон (Фото: x.com/chrisluxonmp)

Нова Зеландія розширює військову допомогу на підтримку самооборони України. Про це 22 квітня оголосив прем’єр-міністр країни Крістофер Люксон.

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Він наголосив, що Нова Зеландія непохитна у підтримці України і тому продовжує розгортання до 100 новозеландських військовослужбовців для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі. На сьогоднішній день разом із союзниками навчено 53 000 військовослужбовців Збройних Сил України.

Також триватиме розвідувальна, зв'язкова та логістична підтримка до грудня 2026 року.

За словами Люксона, загальна сума підтримки України зростає до $152 млн і включає вона фінансову допомогу та підтримку у "натуральній формі".

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс зазначив, що країна усвідомлює – ситуація в Україні залишається динамічною.

"Нова Зеландія вітає зусилля щодо досягнення справедливого та міцного світу і дуже уважно стежить за переговорами про потенційне припинення вогню. Нова Зеландія також бере активну участь у очолюваних Великою Британією обговореннях варіантів підтримки миру у разі завершення конфлікту", – сказав він.