Новое обращение Зеленского: Может, и министр обороны России захотел посетить Чернобаевку?

Президент Украины выпустил очередное видеообращение. В нем он поблагодарил сотрудников СБУ – 25 марта службе исполнилось 30 лет, рассказал об успехах украинской армии, о гуманитарных коридорах и том, как помогают временно перемещенным людям.

Полная расшифровка видеообращения:

Сильный народ лучшей в мире страны!

Хочу начать это обращение со слов приветствия. От себя и вашего имени, всех наших граждан Украины, работникам Службы безопасности Украины. Сегодня – их день.

30 лет назад именно 25 марта была учреждена Служба безопасности нашего государства. Служба прошла непростой путь. И мы все это знаем. Но знаем также, что за восемь лет войны на Донбассе и уже через 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники Службы безопасности показали себя с лучшей – героической – стороны.

Принципиальными, мужественными и умеющими наносить врагу потери, которых враг не ожидает. Именно это сейчас нужно Украине.

Я благодарен всем нашим героям из Службы безопасности Украины. Благодарен каждому и каждой в Службе, кто в течение 30 лет нашей общей истории ломал планы врагов и работал в интересах только украинского народа. Поздравляю с праздником! Ценю всех!

И будем помнить всегда всех работников Службы, погибших за Украину, выполняя задачи противодействия российской агрессии.

За этот месяц боевых действий удостоены государственных наград 77 работников Службы безопасности. Двум из них присвоено звание Героя Украины посмертно. Оба отличились в боях в районе Макарова Киевской области. Благодаря их мужественным действиям был уничтожен штаб врага и более 20 кафиров.

Фамилию наших героев назвать я вам не могу. Такова специфика службы. Но могу сказать уверенно: память о них будет вечной!

Сегодня же подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Семь из них – посмертно.

Полицейские, спасатели, пограничники, спецназовцы Государственного бюро расследований и работники Службы судебной охраны. Благодарен каждому и каждой!

Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку?

Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма. Ибо там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе решили по известному маршруту из Бердянска.

Хочу предупредить всех предателей Украины, перешедших на сторону врага в Крыму несколько лет назад. Вы ведь переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, погибших на тех кораблях или где-то на земле или на море Украины. Ну да и живите. А это значит – держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии.

Счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. В их числе и высшие командиры. Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть.

Вооруженные Силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, в Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области.

Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логическому мнению: нужно говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время.

16 тысяч российских военных уже погибли. Зачем? Что это кому дает?

Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А других украинский народ не будет принимать.

За неделю нам удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров. Всего спасли из заблокированных городов 37 606 человек.

В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 477 мариупольцев. Ситуация в городе остается совершенно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов. Изображая, будто начали что-то раздавать людям.

О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше очень детально информировать народы других стран. Это очень важно.

Хочу подчеркнуть: не только политиков и чиновников, а именно народы. Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой.

Только за неделю я выступил в парламентах Италии, Японии, Франции, Швеции. Перед участниками саммитов НАТО, Большой семерки и лидеров Европейского Союза.

Каждое из этих выступлений привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом. Отзывы показывают, что украинская позиция была услышана. И это – моя главная цель в таких выступлениях.

Вы прекрасно знаете, какую мощную систему государственной пропаганды выстроила Россия. Они потратили и тратят на это десятки миллиардов долларов. Наверное, никто в мире еще не тратил такие сумасшедшие средства на ложь. Но они не учли единого. Там, где путь лжи, нужно прокладывать деньгами и результат при этом никому не гарантирован, путь правды – сложен; путь правды прокладывает себя сам. Главное – быть искренним.

На следующей неделе продолжу эту важную работу ради наших с вами интересов. Интересов Украины. Интересов свободы и независимости.

Переговорил сегодня с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили итоги саммита НАТО. Конечно, говорили и о том, какие усилия могут приблизить мир для Украины и закончить это бессмысленное вторжение России на чужую землю.

Есть важные новости от наших чиновников.

Первый. Они уже приступили к выплатам пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпочта развозит наличные.

Завтра-после завтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях Восточной и Центральной Украины. На днях волна выплат охватит все государство.

Это один из приоритетов для нас: украинское государство выполняло и будет выполнять все обязательства перед нашими гражданами, перед нашими пенсионерами.

Второе. По программе "єПідтримка" людям, потерявшим работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 миллиардов гривень. Сумма выплаты – 6 500 гривень.

Третье. Чиновники готовят новую программу поддержки для наших переселенцев из районов боевых действий.

Областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом.

И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя. Все детали программы поддержки представит премьер-министр Денис Шмигаль.

И еще несколько слов о пути правды. О тех, кто доносит вам и нам правдивую информацию обо всем, что происходит в нашей стране.

Хочу сегодня особо поблагодарить наших журналистов. Всем, кто обеспечивает работу национального телемарафона "Єдині новини", всем нашим медийщикам. Корреспондентам, ведущим, редакторам, медиаменеджерам, операторам, режиссерам, монтажерам, гримерам, продюсерам – всем, без кого невозможно представить телевидение. Всем, кто объединился и вместе с другими защитниками нашего народа в режиме 24/7, обеспечивает украинцев правдивой информацией и, что не менее важно, уверенностью.

Я благодарен всем вам! И уверен, могу сказать это от всех украинцев. Слава всем вам! Слава всем нашим героям! Слава Украине!

Дмитрий Смирнов

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