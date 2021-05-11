Суд отказался отменять новое украинское правописание: решение ОАСК признано противоправным

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Окружного административного суда Киева об отмене новой редакции украинского правописания. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

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По словам замминистра юстиции Валерии Коломиец, апелляция Кабмина на решение ОАСК полностью удовлетворена: оно признано противоправным и отменено.

Действия введенного в 2019 году украинского правописания остаются действующими, сообщили в Минюсте.

Иск был подан в июне 2019 года в интересах херсонской школьницы Юлии Пиргас ее матерью. Позже это дело объединили с аналогичным иском от общественной организации Правовое государство. По данным Prosud, глава этой организации, адвокат Ростислав Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его Правовое государство используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк. По информации журналиста Олега Новикова, Кравец получил подозрение по делу о попытке захвата судьями ОАСК государственной власти.

28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабмина № 437, которым в мае 2019 года была утверждена новая редакция украинского правописания.

15 марта Минюст обжаловал отмену нового правописания.

Денис Юдин

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