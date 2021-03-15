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Минюст обжаловал отмену новой редакции украинского правописания

15.03.2021, 19:31
Минюст обжаловал отмену новой редакции украинского правописания - Фото
Фото: depositphotos.com

12 марта Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружной админсуда Киева о признании недействительным постановления Кабмина, которым была введена новая редакция правописания. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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28 января ОАСК отменил постановление Кабмина, которым в мае 2019 года была утверждена новая редакция украинского правописания. Суд обосновал решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал вне пределов собственных полномочий.

В Минюсте с этим не согласны. Там настаивают, что правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения госполитики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях.

Кроме того, по мнению Минюста, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

  • Иск был подан в июне 2019 года в интересах херсонской школьницы Юлии Пиргас ее матерью. Позже это дело объединили с аналогичным иском от общественной организации Правовое государство. По данным Prosud, глава этой организации, адвокат Ростислав Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его Правовое государство используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк. По информации журналиста Олега Новикова, Кравец получил подозрение по делу о попытке захвата судьями ОАСК государственной власти.
  • 28 января ОАСК отменил постановление Кабмина № 437, которым в мае 2019 года была утверждена новая редакция украинского правописания. 
Вадим Ребрина
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ОАСК минюст украинский язык правописание
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