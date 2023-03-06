Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, подписал ряд указов об увольнениях и назначениях в Службе безопасности Украины. Указы опубликованы на сайте главы государства.

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Указами Зеленского сегодня были уволены:

→ Александр Якушев – с должности заместителя главы СБУ Василия Малюка;

→ Александр Провоторов – с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;

→ Игорь Носко – с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;

→ Борис Безрукий, которому в марте 2022-го Зеленский присвоил звание бригадного генерала, – с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;

→ Эдуард Федоров – с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.

Указами Зеленского сегодня назначены:

→ Олег Храмов – начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;

→ Олег Красношапка – начальником Управления СБУ в Сумской области.

17 июля 2022 года президент отстранил Ивана Баканова с должности главы СБУ, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Вениславский сообщил LIGA.net , что в отношении Баканова проводится служебное расследование.

, что в отношении Баканова проводится служебное расследование. 7 февраля Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой СБУ.

Оксана Житнюк

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