Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы
Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, подписал ряд указов об увольнениях и назначениях в Службе безопасности Украины. Указы опубликованы на сайте главы государства.
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Указами Зеленского сегодня были уволены:
→ Александр Якушев – с должности заместителя главы СБУ Василия Малюка;
→ Александр Провоторов – с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
→ Игорь Носко – с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
→ Борис Безрукий, которому в марте 2022-го Зеленский присвоил звание бригадного генерала, – с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;
→ Эдуард Федоров – с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.
Указами Зеленского сегодня назначены:
→ Олег Храмов – начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
→ Олег Красношапка – начальником Управления СБУ в Сумской области.
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