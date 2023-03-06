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Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 18:30
Новые увольнения и назначения в СБУ: Зеленский подписал указы - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, подписал ряд указов об увольнениях и назначениях в Службе безопасности Украины. Указы опубликованы на сайте главы государства.

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Указами Зеленского сегодня были уволены:

→ Александр Якушев – с должности заместителя главы СБУ Василия Малюка;
→ Александр Провоторов – с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
→ Игорь Носко – с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
→ Борис Безрукий, которому в марте 2022-го Зеленский присвоил звание бригадного генерала, – с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области;
→ Эдуард Федоров – с должности начальника Управления СБУ в Сумской области.

Указами Зеленского сегодня назначены:

→ Олег Храмов – начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ;
→ Олег Красношапка – начальником Управления СБУ в Сумской области.

Оксана Житнюк
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