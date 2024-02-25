Новым главой НАПК станет детектив НАБУ Виктор Павлущик: что о нем известно

Как отмечается, комиссия определила, что у Павлущика есть лучшие знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК

Виктор Павлущик (Фото: открытые источники)

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции объявила победителем конкурса Виктора Павлущика – старшего детектива, руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. За него проголосовали все шесть членов комиссии, сообщили в НАПК.

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Сейчас, по данным НАПК, ожидается соответствующее решение правительства.

Как отмечается, комиссия определила, что у Павлущика есть лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также отвечает критериям компетентности и добродетели.

Из автобиографии, которую Павлущик подавал на конкурс, известно, что с 2008 по 2015 год Павлущик проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях. После этого начал работать детективом в НАБУ. С ноября 2017 стал старшим детективом — руководителем отдела детективов НАБУ.

Отдел НАБУ Павлущика занимается выявлением и расследованием уголовных коррупционных правонарушений, совершенных представителями судебной власти и прокурорами.

В мотивационном письме Павлущик отмечал, что в случае избрания его главой НАПК все его усилия будут направлены на то, чтобы "агентство действительно соответствовало таким сверхважным характеристикам, как прозрачность, честность, открытость для общественности и эффективность в предотвращении коррупции".

В частности он считает, что целью нового руководителя органа должно стать "эффективное подхватывание мощной работы по восстановлению спецпроверок".

В своем письме он пояснил, что "в течение полутора лет в нашей стране была предоставлена возможность декларантам не подавать декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и соответственно было приостановлено проведение специальных проверок".

Также, кроме работы внутри НАПК, Павлущик желает усиливать диалог Агентства с обществом, а также сотрудничество и коммуникацию со всеми другими государственными органами.

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