Новим головою НАЗК стане детектив НАБУ Віктор Павлущик: що про нього відомо

Як зазначається, комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов'язків голови НАЗК

Віктор Павлущик (Фото: відкриті джерела)

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика – старшого детектива, керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. За нього проголосували всі шестеро членів комісії, повідомили в НАЗК.

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Наразі, за даними НАЗК, очікується на відповідне рішення уряду.

Як зазначається, комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов'язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

З автобіографії, яку Павлущик подавав на конкурс, відомо, що з 2008 по 2015 рік Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах. Після цього почав працювати детективом у НАБУ. З листопада 2017-го став старшим детективом — керівником відділу детективів НАБУ.

Відділ НАБУ Павлущика займається виявленням та розслідування кримінальних корупційних правопорушень, вчинених представниками судової влади та прокурорами.

У мотиваційному листі Павлущик наголошував, що в разі обрання його головою НАЗК всі його зусилля будуть спрямовані на те, щоб "агентство дійсно відповідало таким надважливим характеристикам, як прозорість, чесність, відкритість для громадськості та ефективність у запобіганні корупції".

Зокрема він вважає, що метою нового очільника органу має стати "ефективне підхоплення потужної роботи з відновлення спецперевірок".

У своєму листі він пояснив, що "протягом півтора року в нашій країні було надано можливість декларантам не подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та відповідно було призупинено проведення спеціальних перевірок".

Також, окрім роботи всередині НАЗК, Павлущик бажає посилювати діалог Агентства з суспільством, а також співпрацю та комунікацію з усіма іншими державними органами.

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