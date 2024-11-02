Новым лидером консерваторов в Британии стала темнокожая женщина Кэми Баденох

Баденох заменила Риши Сунака в должности лидера Консервативной партии после его отставки, произошедшей в результате неудачи партии на выборах-2024

Кэми Баденох (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Консервативная партия Великобритании избрала новым лидером бывшее министерство торговли Кэми Баденох, она стала первой темнокожей женщиной на этом посту. Об этом сообщают Sky News и The Guardian.

Баденох получила 53 806 голосов партийцев, опередив своего соперника, экс-замминистра по вопросам иммиграции Роберта Дженрика, набравшего 41 388 голосов.

После объявления результатов она поблагодарила однопартийцев, назвав избрание на эту должность "огромной честью" и отметив, что для нее важно возглавить партию, которая много значит в ее жизни.

"Наша партия имеет решающее значение для успеха нашей страны, но для того, чтобы нас услышали, мы должны быть честными. Честными относительно того, что мы совершали ошибки, честными относительно того, что мы не соблюдали стандарты. Пора сказать правду", – заявила она.

Баденох, заменившая бывшего британского премьера Риши Сунака в должности главы консерваторов, отмечает, что партия должна восстановить свою репутацию к следующим выборам в 2029 году, вернуться к власти и привлечь лейбористов к ответственности за их действия.

5 июля 2024 года лидер партии Лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании.

Ее оставил бывший глава правительства от консерваторов Риши Сунак – после поражения своей партии на выборах он поздравил оппонента и объявил, что уходит с должности.