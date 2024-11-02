Новою лідеркою консерваторів у Британії стала темношкіра жінка Кемі Баденох

Баденох замінила Ріші Сунака на посаді лідера Консервативної партії після його відставки, що сталася внаслідок невдачі партії на виборах 2024 року

Кемі Баденох (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Консервативна партія Великої Британії обрала новою лідеркою колишню міністерку торгівлі Кемі Баденох, вона стала першою темношкірою жінкою на цій посаді. Про це повідомляють Sky News та The Guardian.

Баденох отримала 53 806 голосів партійців, випередивши свого суперника, ексзаступника міністра з питань імміграції Роберта Дженріка, який набрав 41 388 голосів.

Після оголошення результатів вона подякувала однопартійцям, назвавши обрання на цю посаду "величезною честю" і зазначивши, що для неї важливо очолити партію, яка багато значить у її житті.

"Наша партія має вирішальне значення для успіху нашої країни, але для того, щоб нас почули, ми повинні бути чесними. Чесними щодо того, що ми робили помилки, чесними щодо того, що ми не дотримувалися стандартів. Настав час сказати правду", – заявила вона.

Баденох, яка замінила колишнього британського прем'єра Ріші Сунака на посаді голови консерваторів, наголошує, що партія має відновити свою репутацію до наступних виборів у 2029 році, повернутися до влади та притягнути лейбористів до відповідальності за їх дії.

5 липня 2024 року лідер партії Лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії.

Натомість її залишив колишній голова уряду від консерваторів Ріші Сунак – після поразки своєї партії на виборах він привітав опонента та оголосив, що йде з посади.