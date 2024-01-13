Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев – фото
Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл со своим первым рабочим визитом в украинскую столицу. Об этом дипломат сообщил в X(Twitter).
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"Уже почти два года Украина находится на передовой линии защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности Европы. Помощь Франции носит долгосрочный характер. Вот с чем я приехал в Киев во время своей первой поездки", – написал он.
По словам украинского главы МИД Дмитрия Кулебы, Сежурне "за время пребывания в Европейском парламенте он многое сделал для Украины и защиты свободы".
- 21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".
- Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.
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