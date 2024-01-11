МЗС Франції очолив Стефан Сежурне, до цього він допомагав Україні в Європарламенті

Кулеба про нового міністра: У Європейському парламенті він багато зробив для України та захисту свободи

Стефан Сежурне (Фото - Facebook Steph Sejourne)

Посаду міністра закордонних справ у новому уряді Франції отримав Стефан Сежурне. Його вже привітав український колега Дмитро Кулеба.

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"Вітаю Стефана Сежурне з призначенням у МЗС Франції! За час перебування в Європейському парламенті він багато зробив для України та захисту свободи. З нетерпінням чекаю спільної роботи в дусі солідарності заради нашої спільної перемоги", – написав Кулеба.

Він також подякував Картін Колонні "за все, чого вона досягла на посаді міністра закордонних справ Франції".

"Важкі часи вимагають сильних лідерів та професіоналів. Так було і з вами, дорога Катрін, коли ви очолили французьку дипломатію", – зазначив міністр.

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9 січня 2024 року був призначений новий прем'єр-міністр Франції – Габріель Атталь. Він став наймолодшим главою уряду історії країни.

21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

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