МИД Франции возглавил Стефан Сежурне, до этого он помогал Украине в Европарламенте

Кулеба о новом министре: В Европейском парламенте он много сделал для Украины и защиты свободы

Стефан Сежурне (Фото - Facebook Steph Sejourne)

Пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции получил Стефан Сежурне. Его уже поздравил украинский коллега Дмитрий Кулеба.

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"Поздравляю Стефана Сежурне с назначением в МИД Франции! За время пребывания в Европейском парламенте он много сделал для Украины и защиты свободы. С нетерпением жду совместной работы в духе солидарности ради нашей общей победы", – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Картин Колонну "за все, чего она достигла на посту министра иностранных дел Франции".

"Трудные времена требуют сильных лидеров и профессионалов. Так было и с вами, дорогая Катрин, когда вы возглавили французскую дипломатию", – отметил министр.

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9 января 2024 года был назначен новый премьер-министр Франции – Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны.

21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

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