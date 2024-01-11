МИД Франции возглавил Стефан Сежурне, до этого он помогал Украине в Европарламенте
Пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции получил Стефан Сежурне. Его уже поздравил украинский коллега Дмитрий Кулеба.
"Поздравляю Стефана Сежурне с назначением в МИД Франции! За время пребывания в Европейском парламенте он много сделал для Украины и защиты свободы. С нетерпением жду совместной работы в духе солидарности ради нашей общей победы", – написал Кулеба.
Он также поблагодарил Картин Колонну "за все, чего она достигла на посту министра иностранных дел Франции".
"Трудные времена требуют сильных лидеров и профессионалов. Так было и с вами, дорогая Катрин, когда вы возглавили французскую дипломатию", – отметил министр.
9 января 2024 года был назначен новый премьер-министр Франции – Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в истории страны.
- 21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".
- Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.
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