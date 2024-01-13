Новий голова МЗС Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва – фото

Стефан Сежурне (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув зі своїм першим робочим візитом до української столиці. Про це дипломат повідомив у X (Twitter).

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"Уже майже два роки Україна перебуває на передовій лінії захисту свого суверенітету та забезпечення безпеки Європи. Допомога Франції має довгостроковий характер. Ось із чим я приїхав до Києва під час своєї першої поїздки", – написав він.

За словами українського глави МЗС Дмитра Кулеби, Сежурне "за час перебування в Європейському парламенті він багато зробив для України та захисту свободи".

Фото: Стефан Сежурне/Twitter

21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

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