Новый глава МИД поговорил с 13 коллегами. Коснулись отмены ограничений на удары по РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с 13 иностранными коллегами. Они обсудили насущные потребности Украины, в частности, в снятии ограничений на удары западным дальнобойным оружием вглубь РФ. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

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Сибига побеседовал с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Чехии и Евросоюза.

Главными темами обсуждения стали укрепление обороны Украины, усиление санкций против РФ, отмена ограничений на использование дальнобойного западного оружия, привлечение систем ПВО от партнеров для защиты от российских дронов и ракет, а также продвижение Украины в членство в ЕС и НАТО.

Отдельно обсуждалось воплощение "Формулы мира" для достижения справедливого и продолжительного мира.

В ходе переговоров с союзниками глава МИД отметил важность расширения военно-промышленного сотрудничества, в том числе на прямых закупках оружия от украинских производителей.

5 сентября 2024 года Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД.

На его место назначили Сибигу.

В мае 2021 года Сибига стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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